Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu, yıl boyunca yürütülecek faaliyetler hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş ile yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Ertaş ziyarette, kent konseyi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kent konseyinin gündelik yaşam kalitesini, çevre koşullarını, belediyenin sunduğu hizmetler niteliğini arttırmak üzere kurulmuş fikir üretim fabrikası olarak gördüğünü ifade eden Ertaş, çevrenin geleceği, esnafın bereketi, çocukların eğitimi, kültür ve sanatın herkese ulaşması için çalıştıklarını kaydetti.

Bilgin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başkanlık görevine yeni seçilen Ertaş ve ekibine görevinde başarılar diledi.