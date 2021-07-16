Lüleburgaz'da yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, İstiklal Mahallesi'nde devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Gerenli, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin hummalı bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşlara en kaliteli hizmeti sunmak için gece gündüz demeden mücadele ettiklerini ifade eden Gerenli, kentte bozulan yolların yeniden onarıldığını bazı yolların ise baştan yapıldığını kaydetti.

Doğal gaz altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda da çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Gerenli, "Bu kapsamda ekiplerimiz doğalgaz altyapısı beklendiği için sorunlu olan İstiklal Mahallesi Görkem sokakta beton parke taş çalışması başlattı. Doğalgaz altyapısının tamamlandığı 160 metre uzunluğundaki sokakta ekipler, yaklaşık bin 600 metrekare beton parke taşı döşemeye başladı. Sokaktaki çalışma kısa süre içinde tamamlandıktan sonra sokak vatandaşın kullanımına açılacak."

Sıfır Atık Projesi

Lüleburgaz'da Sıfır Atık Projesi ile kullanılmayan kıyafetler toplanarak geri dönüşüme kazandırılacak.

Proje kapsamında Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli ile firma sahibi Mübarek El Şerif tarafından protokol imzalandı.

Gerenli, konuşmasında, proje ile kentte 50 farklı noktaya kıyafet kumbarası konulacağını belirtti.

Kumbaralarda kıyafet, ayakkabı, çanta gibi tekstil ürünlerinin toplanarak yeniden geri dönüşüme kazandırılacağını aktaran Gerenli, "Bu doğrultuda Lüleburgaz Belediyesi olarak ilk uygulamasının kurban bayramı sonrasında başlaması planlanan kullanılmış giysi kumbaralarını kentin 50 ayrı noktasına yerleştirecek. Hemen hemen her mahallede bulunacak olan giysi kumbaralarına vatandaşlar kullanılamayacak durumdaki giysi, ayakkabı ve çantalarını atabilecek. Ekipler tarafından toplanacak kullanılmış tekstil atıkları, daha sonraki aşamada geri dönüşüme kazandırılacak. Böylece doğaya verilen zararda önemli bir adım daha atılmış olunacak." diye konuştu.