Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Gökcen, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte en güzel hizmetleri verebilmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Kırklareli'nde istihdamı arttırarak ekonominin canlanması için başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Ilık, tüm kurumlar ile işbirliğinde çalıştıklarını kaydetti.

Gökcen de sivil toplum örgütlerinin önemini bildiklerini belirterek, her zaman birlik ve beraberlik içinde çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Yol yapım çalışmaları

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı açıklamada, ekiplerin İstiklal Mahallesi'ndeki çalışmaları tamamladığını söyledi.

Yolun 600 metrekare parke taşı ile kaplandığını ifade eden Gerenli, yaya ve araç trafiğine açıldığını bildirdi.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını aktaran Gerenli, "Modern bir kent oluşturmak için ekiplerimizle birlikte dur duraksız çalışıyoruz. Çeşitli nedenlerle bozulan Görkem Sokak'ta da parke taşı döşeme çalışmalarımız sona erdi. Diğer mahallelerimizde de hizmetlerimiz devam edecek." diye konuştu.