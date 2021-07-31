Demirköy ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, ekiplerin çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.

Demirköy halkına en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz görev başında olduklarını ifade eden Gün, daha modern bir ilçe oluşturmak için mücadele ettiklerini söyledi.

İlçenin yaz ve kış turizmi bakımından önemli bir kent olduğunu aktaran Gün, daha kaliteli hizmet ile daha fazla yerli ve yabacı turistin ilgisini çekebileceklerini kaydetti.

Dezenfekte çalışması

Lüleburgaz ilçesinde çöp kutuları dezenfekte edildi.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede her bir çöp kutusunun yıkanarak dezenfekte edildiği belirtildi.

İnsan sağlığına çok önem verildiği aktarılan açıklamada, dezenfekte çalışmasının aynı zamanda salgının yayılmaması için de önleyici bir tedbir olduğu kaydedildi.

Dere, Yılmaz, Yıldırım ve Cumhuriyet mahallelerindeki kutuların yıkandığı bildirilen açıklamada, diğer mahallelerdeki kutuların da en kısa sürede dezenfekte edileceği aktarıldı.

Sokak hayvanlarına mama takviyesi

Lüleburgaz ilçesinde sokak hayvanlarına mama bırakıldı.

Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, beslenme ihtiyacını karşılamakta zorlanan sokak hayvanları için beslenme odaklarına mama takviyesi yaptı.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, sokak hayvanlarının sıcak hava dolayısıyla yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Ekiplerin beslenme odaklarına mama ve su bıraktıklarını aktaran Gerenli, hayvanların da yaşam haklarının bulunduğunu belirtti.

Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının aksatılmadan giderildiğini kaydeden Gerenli, kendilerine destek olan hayvanseverlere teşekkür etti.