Lüleburgaz Spor Eğitim Tesisleri Kurma ve İşletme Kooperatifi kuruldu.

İlk genel kurulunu yaparak faaliyete başlayan kooperatifte Yönetim Kurulu Başkanı Enver Ordukaya, üyeler Serhan Uzuntekin, Faruk Aksu, Denetleme Kurulu üyeleri ise Şehmuz Aytekin ve Dorukcan Kökver oldu.

Ordukaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede tenis ve diğer spor dallarında tesisler kurmak ve bu konudaki girişimleri teşvik amacıyla kooperatifin kurulduğunu söyledi.

Kooperatifin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Ordukaya, şöyle konuştu:

"Uzun zamandan beri yaptığımız çalışmalar sonunda Türkiye'de ilk defa kurulan, Lüleburgaz Spor Eğitim Tesisleri Kurma ve İşletme Kooperatifimiz seçimini yaparak Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası'na tescil için belgelerini verdik. Kooperatif ile ortakların ve toplumun spor, eğitim ve kültürel ihtiyaç gibi sorunlarını ortadan kaldırmak ekonomik ve sosyal ve fayda sağlamak, tenis ve diğer spor alanlarında yurt içi, yurt dışı ve uluslararası spor yer temin etmek, ekonomik, sosyal ve kültürel girişimleri teşvik etmek yöresel ürünleri tanıtmak ve desteklemeyi amaçlıyoruz."

Dernekte görev değişimi

Lüleburgaz Taksiciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde görev devir teslimi gerçekleştirildi.

Yapılan genel kurulda dernek başkanlığına seçilen Özcan Papatya, Lüleburgaz Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda düzenlenen törenle önceki başkan Mahmut Doğu'dan görevi devraldı.

Papatya, 12 yıldır başkanlık görevini yürüten ve sağlık sorunları nedeniyle görevi devreden Doğu'ya teşekkür plaketi ve çiçek verdi.???????