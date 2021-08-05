Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye Arı Yetiştiriciliği Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin, Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Çalışkan, AFAD İl Müdürü Salih Erdem, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Başmüfettişi Celal Önal, müfettişler Yusuf Yiğit, Mustafa Akçelik, Çiğdem Konca ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ersoy Canbek'i makamında kabul etti.

Bilgin, ilk olarak Şahin ile görüştü.

Kentte arıcılığı daha fazla arttırmak ve geliştirmek için birlik ile işbirliğinde çalıştıklarını ifade eden Bilgin, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti getirdi.

Bilgin daha sonra diğer ziyaretçileri ile bir araya geldi.

KTSO Başkanı Ilık'a ziyaret

Limanköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Metin, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Ziyarette, kooperatif çalışmaları hakkında bilgiler veren Metin, kooperatif üyelerinin teveccühü ile tekrar başkanlığa seçildiğini belirtti.

Balıkçılığı geliştirmek için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Metin, "Kooperatifler deniz ve iç su balıkçılığında olduğu gibi su ürünleri yetiştiriciliğinde de aktiftir ve gerek küçük ölçekli balıkçılığın gerekse büyük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilirliğinde önemli etkileri vardır. Kooperatiflerin, balıkçılar ve balıkçılık yönetimi için önemi ortaya konulmalıdır." diye konuştu.

Ilık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Metin'e görevinde başarılar diledi.