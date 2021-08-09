Demirköy'de yol yapım çalışmaları sürüyor.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, çalışmaların devam ettiğini bölgelerde incelemede bulundu.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Gün, "İlçemizin dört bir yanında eş zamanlı yürüttüğümüz yol, kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçemize yeni bir çehre, vatandaşlarımıza modern ve konforlu yaşam alanları sunma gayretiyle durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz."dedi.

Balıkçı barınakları iyileştirme toplantısı

Demirköy ilçesinde balıkçı barınakları iyileştirme toplantısı yapıldı.

Demirköy Belediyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, ilgili müdürler ve balıkçılar katıldı.

Toplantıda, balıkçı barınaklarının imar planı, kiralanması, koşullarının iyileştirilmesi ve balıkçıların refahının arttırılabilmesi amacıyla yapılabilecek faaliyetler görüşüldü.

Aksoy, konuşmasında, balıkçı barınaklarının daha iyi hale getirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Bölgede balıkçılığın gelişmesi için mücadele ettiklerini aktaran Aksoy, "Amacımız balıkçılarımızın çalışma şartlarını iyileştirmek ve onlar için en güzel hizmeti verebilecekleri bir mekan oluşturmak. Bakanlığımız denizlerimizde su ürünleri varlığının geliştirilmesi ve korunması amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Ülkemiz balıkçılığının gelişmesi için, Bakanlık olarak balıkçılarımızın yanındayız." diye konuştu.