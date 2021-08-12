Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Topçu Baba Dergahı Kültür ve Cemevi'ni ziyaret etti.

Vali Bilgin, muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette vatandaşlarla sohbet etti.

Tüm vatandaşların muharrem ayını kutlayan Bilgin, "Muharrem ayının birlik ve kardeşlik duygularının daha da gelişmesine ve dünya üzerinde barış ve mutluluk tohumlarının yeşermesine vesile olmasını diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Gerenli, incelemede bulundu

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, İtfaiye Müdürlüğünde incelemede bulundu.

Gerenli, İtfaiye Müdürü Ceyhun Akgöl'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Personelle de sohbet eden Gerenli, itfaiye ekiplerinin 7 gün 24 saat tüm canlılar için hazır olduğunu belirtti.

Ekiplerin yılın 7 ayında 30 trafik kazası, 234 yangın ve 333 arama kurtarma faaliyetinde bulunduğunu ifade eden Gerenli, "Bunların içinde 3 personelimiz 1 hafta boyunca Marmaris'teki yangını söndürme faaliyetlerinde canla başla görev yaptı. Lüleburgaz itfaiyesi olarak tam donanımlı araç ve personelimizle sadece insanlarımız için değil, doğadaki bütün canlılar için göreve hazırız." dedi.