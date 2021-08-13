Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Demircihalil köyünde devam eden çevre düzenlemesi ile yol yapım çalışmalarını inceledi.

Bilgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çalışmalarda sona yaklaşıldığını ifade eden Bilgin, tüm köylerde yatırımların devam ettiğini kaydetti.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman, Lüleburgaz Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fahri Özkan ile Pınarhisar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İbrahim Çobanoğlu'nu makamında kabul etti.

Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kooperatifleşmenin önemine değindi.

Kooperatif başkanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Bilgin, kooperatiflere her türlü desteği vermeye çalıştıklarını kaydetti.