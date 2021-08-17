Lüleburgaz Belediyesi üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Durak, Yıldırım ve 8 Kasım mahallelerinde asfalt çalışmalarının başladığı belirtildi.

Açıklamada, yol yapım çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde ekiplerin kavşaklarda düzenlemeler yaptığı bildirildi.

Kastamonu'ya yardım malzemesi gönderildi

Lüleburgaz Belediyesi ile Trakya Kastamonulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde toplanan yardım malzemeleri, Kastamonu'ya gönderildi.

Afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için su, gıda, hijyen, un ve tekstilden oluşan yardım malzemelerinin bulunduğu kamyon, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından uğurlandı.

Gerenli, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin yaralarını biraz olsun sarabilmek adına başlatılan yardım kampanyasına destek olan vatandaşlara teşekkür etti.