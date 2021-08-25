Kırklareli İl Pandemi Kurulu toplandı.

Vali Osman Bilgin başkanlığında çevrim içi düzenlenen toplantıya vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle il genelinde uygulanan tedbirler değerlendirildi.

Bilgin, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş ile Merkez Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Cengiz Işık'ı makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ilk olarak Altıntaş ile görüşerek, beldede yapılan yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra Işık ile görüşen Bilgin, muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini kaydetti.