Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Salim Küçük'ü makamında kabul etti.

Küçük, ziyarette dernek olarak yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Bilgin'e bilgi verdi.

Bilgin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mısır ekili alanlar kontrol edildi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce silajlık mısır ekili alanların kontrolü yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, personelin mısırların gelişimi hakkında üreticilere bilgi verdiği belirtildi.

Uygun zamanda hasadın önemli olduğu bildirilen açıklamada, üreticilerin hayvan besleme için yetiştirdikleri yem bitkilerinin ekonomik değer olarak önemli yer tuttuğu kaydedildi.

Açıklamada, saha kontrollerinin devam edeceği belirtildi.