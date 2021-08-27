Vatandaşların kampanyaya yoğun ilgili gösterdiği aktarılan açıklamada, atık toplama ünitelerinin de sayılarının arttırıldığı kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 2021 çevre yılı etkinlikleri kapsamında, geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Atıklarımızı Topluyoruz Malzemelerimizi Ayrıştırıyoruz" (ATMA) kampanyasının devam ettiği belirtildi.

Tarım uygulamalarında organik gübre kullanımının ürünlerde daha fazla verim getirdiğini aktaran Bilgin, bu konudaki çalışmaların önemine işaret etti.

Tarımsal üretimlerde organik ürünlerin yetiştirilmesine önem verdiklerini ifade eden Bilgin, kimyasal gübre yerine organik gübre kullanılmasının teşvik edildiğini belirtti.

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