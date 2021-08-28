Lüleburgaz'da eğitim öğretim yılı öncesinde "Müdürler Kurulu" toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantı Halk Eğitimi Merkezi salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem başkanlığında yapıldı.

Erdem, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilçede 88 okulda, 1678 öğretmen ve 23 bin 232 öğrenci ile tam zamanlı ve yüz yüze eğitime başlanılacağını bildirdi.

Okullarda Kovid-19 tedbirlerinin en üst seviyede tutulacağını ifade eden Erdem, "Okullarımızda öğretmen ve öğrencilerimizi salgından korumak için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bakanlığımız tarafından gönderilen ücretsiz ders kitapları okullarımıza teslim edilmiştir." dedi.

Redoks Lüleburgazspor'da transfer çalışmaları sürüyor

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Redoks Lüleburgazspor, 5 futbolcu ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Şile Yıldızspor'dan Sadık Eren Yıldırım, 76 Iğdır Belediyespor'dan Kubilay Çatal, Yalovaspor'dan Cenk Kuşku, Kızılcabölükspor'dan Halil Çöl ve Ilıca İdman Ocağı'ndan İsmail Oğuzhan ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Transfer çalışmalarına devam edileceği bildirilen açıklamada, "Lüleburgaz halkı artık bize güvensin. Bu sene hedefimiz profesyonel lig ama onun için halkın takımına destek olması lazım. Biz kendi bütçemiz ile kendi yağımızda kavrulmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.