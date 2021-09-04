Babaeski Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, spor kompleksi çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

Elmacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Babaeski Kaymakamlığı olarak sporculara, kulüplere, gençlere tüm yaştaki vatandaşlara daha modern tesislerde spor yapma imkanını sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Spor kompleksinin yaklaşık 3,5 milyon liralık bir bütçe ile yapıldığını bildiren Elmacıoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Projeler sayesinde ilçemizde hem tesislerimizin yenilenmesini sağladık, hem ihtiyacımız olan tesisleri yaptık hem de alt yapı çalışmaları gerçekleştirdik. Bu sayede sporun her paydaşının çok mutlu ve memnun olacağını düşünüyoruz. Bu çalışmalar tüm sporsever halkımıza ve Babaeski'mize hayırlı olsun."

Elektrik kesintisi

Babaeski ilçesinde bir köy ile mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Mahallesi ile Sinanlı köyünde 8 Eylül tarihinde bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti 09.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.