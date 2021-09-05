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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

05.09.2021 15:08
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçeye spor tesisi kazandıracaklarını bildirdi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçeye spor tesisi kazandıracaklarını bildirdi.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, spor tesisi yapımı için Spor Toto Başkanlığı ile sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Spor tesisinde biri kapalı üç halı saha, iki basketbol ve voleybol sahası, okçuluk alanı ile yürüyüş ve bisiklet yolunun olacağını aktaran Talay, proje için Spor Toto Başkanlığı'ndan 3 milyon 765 bin lira destek alacaklarını kaydetti.

Spora ve sporcuya çok önem verdiklerini ifade eden Talay, spor tesisinin ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Pehlivanköy ilçesine bağlı Doğanca ve Yeşilpınar köyleri ile Demirköy ilçesinin Sivriler köyüne 6 Eylül Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Doğanca ve Yeşilpınar köylerinde 09.00-16.00, Sivriler köyünde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların söz konusu saatlerde tedbir almaları istendi.

İhsan Talay, Kırklareli, basketbol, Spor Toto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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