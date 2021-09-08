Üye Girişi
Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

08.09.2021 14:38
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde alt yapı çalışmaları sürüyor.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde alt yapı çalışmaları sürüyor.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Beldede büyük çapta bir alt yapı çalışmasını yürüttüklerini ifade eden Altıntaş, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında yaşanan sorunları tek tek ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Çalışmalar ile tüm alt yapı hatlarının yenileneceğini aktaran Altıntaş, yüzde 50'si hibe 26 milyon liralık bir yatırım olduğunu kaydetti.

Ekiplerin gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Altıntaş, "Altyapı yatırımı için durmadan dinlenmeden çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Başkan Talay'da öğrencilere ziyaret

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, öğrencileri ziyaret etti.

Okullarda öğrenciler ile bir araya gelen Talay, öğrencilere hediyeler verdi.

Talay konuşmasında, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kovid-19 salgını nedeniyle öğrencilerin bir süre okullarından uzak kaldığını anımsatan Talay, okulların yeniden öğrenciler ile hayat bulduğunu belirtti.

Herkese tedbirlere uyma çağrısında bulunan Talay, salgının biran önce sona ermesini dileyerek hayatın her alanında eski normalleri özlediklerini kaydetti.

Talay, öğrenci ve öğretmenlerin sağlıklı ve başarılı bir eğitim yılı geçirmesini temenni ettiklerini söyledi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 köy ve 3 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmalar kapsamında, kent merkezinin Karacaibrahim mahallesi, Babaeski ilçesinin Atatürk mahallesi ile Minnetler, Ertuğrul, Çengerli, Taşköprü köyleri ve Üsküp beldesinin Gündoğdu mahallesine 9 Eylül Perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Minnetler, Ertuğrul, Çengerli ve Taşköprü köylerinde 09.00-16.00, Atatürk Mahallesi'nde 08.30-17.30, Karacaibrahim Mahallesi'nde 09.00-13.00 ve Gündoğdu Mahallesi'nde 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler dolayısıyla vatandaşların da tedbir almaları istendi.

Elektrik kesintisi, Lüleburgaz, Kırklareli, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karısını sokak ortasında yaraladı, müdahale edenleri de tehdit etti: Yaklaşma vururum 16:09 Karısını sokak ortasında yaraladı, müdahale edenleri de tehdit etti: Yaklaşma vururum Karısını cinsel organından ve boğazından bıçaklayarak öldürmüş! Osman Biçer hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi 15:58 Karısını cinsel organından ve boğazından bıçaklayarak öldürmüş! Osman Biçer hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı 15:46 Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız 15:02 Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız Son Dakika! Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti 14:55 Son Dakika! Eski Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor 14:34 Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor
Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi 14:20 Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti 13:00 Son dakika... Rusya Acil Durumlar Bakanı, tatbikat sırasında hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:15 Sarı-Lacivertliler'de mutsuz olduğu düşünülen Mesut Özil için MLS takımları devreye girdi
16:08 Karısını sokak ortasında yaraladı, müdahale edenleri de tehdit etti: Yaklaşma vururum
16:05 Uzun zamandır 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu
15:57 Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi
15:45 Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı
15:40 Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez "ücretsiz kitap" kapsamına alındı
15:34 Deprem sonrası güvenli diye sığındığı spor salonu sayesinde hayatı değişti! Şimdi olimpiyatlara hazırlanıyor
14:58 Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek
14:40 İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı
14:33 Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor
Sarı-Lacivertliler'de mutsuz olduğu düşünülen Mesut Özil için MLS takımları devreye girdi Sarı-Lacivertliler'de mutsuz olduğu düşünülen Mesut Özil için MLS takımları devreye girdi         
16:16
Uzun zamandır 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu Uzun zamandır 3 vatandaşın arandığı Porsuk Çayı'nda 6 parça kemik bulundu         
16:05
Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi         
15:57
Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez "ücretsiz kitap" kapsamına alındı         
15:40
Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek         
14:58
İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı         
14:41
Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak         
14:23
Sakarya'da vatandaşlar tarafından Sakarya'da vatandaşlar tarafından "eğitim uçağı düştü ihbarı" ekipleri harekete geçirdi         
13:58
Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
12:56
İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek İngiltere'den takım almak isteyen Acun Ilıcalı, Hull City'yi satın almaya çok yakın! Tesisleri incelemeye gidecek         
12:48
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, değiştirilen metro simgesi hakkında yorum yaptı: Emek hırsızlığı yapılmamalı         
11:42
Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı         
11:10
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı         
10:24
Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı         
09:11
Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti Dekoltesi nedeniyle veli toplantısından atılan anne, yaşananlara isyan etti         
20:10
Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti Her paylaşımı olay olan Ebrar Karakurt, Türkiye'ye veda etti         
19:46
19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu 19 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız, erkek arkadaşının kömürlüğünde bulundu         
19:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 16:25:02. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement