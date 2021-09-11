Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanlığına Binnur Dinç, yeniden seçildi.

Esnaf ve Kefalet Toplantı Salonu'nda düzenlenen olağan genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan kurulunun oluşturulmasının ardından faaliyet raporu okundu.

Seçimde tek aday olan Binnur Dinç, 169 oyun 127'sini alarak yeniden Kent Konseyi Başkanı seçildi.

Dinç, kendisine yeniden yetki veren üyelerine teşekkür etti.

Kent Konseyi'ne siyaset karıştırmadıklarını belirten Dinç, "Kent konseyleri bulundukları yerlerin vicdanlarıdır. Yerel yönetimler ve kent yararına projeler hayata geçirecek olanların önce vicdanının sesine kulak vermesini istiyoruz. Biz bu kentin vicdanıyız." diye konuştu.

Yürütme Kurulu'na Gönül Çelik, Filiz Kaya, Esra Birol, Fuat Karaman, Ömer Ermen, Asım Çağlayan ve Atıf Aral seçildi.

Şebeke suyu hattı çalışmaları sürüyor

Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde içme suyu hattı çalışmaları devam ediyor.

Evrensekiz Belediyesinden yapılan açıklamada, beldede içme suyu ana hattında bulunan 5 bin 300 metre asbest boruların değiştirilmesi için başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Belde girişinde kaldırım düzenleme çalışmalarının da devam ettiği ifade edilen açıklamada, planlanan projelerin başarıyla devam ettiği, çalışmalar tamamlandığında beldenin daha güzel bir görünüme kavuşacağı kaydedildi.

SGK yeni yerinde hizmete açılacak

Lüleburgaz Sosyal Güvenlik Merkezinin yeni binasında hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Kırklareli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkezin 13 Eylül pazartesi gününden itibaren 8 Kasım Mahallesi İstasyon Caddesi'nde hizmet vermeye başlayacağı belirtildi.