Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı ile Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik'i makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aslancı ile Gedik'e görevlerinde başarılar diledi.

Kırklareli'nin huzurlu ve güvenli bir kent olduğunu ifade eden Bilgin, bu huzurun sağlanması için gece gündüz demeden çalışan görevlilere teşekkür etti.

Gıda işletmeleri denetlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda işletmeleri denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, personeli ile kentteki okul kantinleri, et ve süt işleme tesisleri, kurum yemekhaneleri ve yem fabrikalarında kontrollerde bulundu.

Aksoy, AA muhabirine, denetimlerin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Gıdanın üretilip işlenmesi, depolanması, satışa sunulması ve tüketilmesi konularında faaliyet yürüten bütün işletmelerde yedi gün, yirmi dört saat esasına göre denetimler gerçekleştirildiğini ifade eden Aksoy, vatandaşa güvenilir gıda ulaştırılması için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Milli Eğitim Müdürü Kalkan, incelemede bulundu

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, yapımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal İlkokulu hizmet binasında incelemede bulundu.

Okul binası gezen Kalkan, yetkililerden bilgi aldı.

Öğretmenler ile bir araya gelen Kalkan, okulun en kısa sürede eğitim öğretime açılacağını söyledi.

Okulun hizmete açılması için özveriyle mücadele eden personeline teşekkür eden Kalkan, kente çok güzel bir okul binasının kazandırılacak olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Ahilik Haftası kutlamaları

Kırklareli Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan "Ahilik Haftası" dolayısıyla Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür'ü ziyaret etti.

Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ahiliğin kardeşlik, yiğitlik, cömertlik, dürüstlük, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimi olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Şengörür, yılın çırağı seçilen Yalçın Kutay Kasırga'ya plaket verdi.

Ziyarette, Kırklareli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker, Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Doğan katıldı.