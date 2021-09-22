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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

22.09.2021 09:50
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, belediye personeli ile motivasyon etkinliğinde bir araya geldi.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, belediye personeli ile motivasyon etkinliğinde bir araya geldi.

Mesire alanında gerçekleştirilen etkinlikte konuşma yapan Talay, belediye hizmetlerinin yapılmasında en önemli rolü personelin üstlendiğini belirtti.

Her bir personelin Pınarhisar için alın teri döktüğünü ifade eden Talay, hizmetlerin gerçekleştirilmesinde büyük katkı sunan personele teşekkür etti.

Büyük bir şevk ile çalıştıklarını anlatan Talay, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için yarış içinde olduklarını belirtti.

EDS ile denetlenecek

Lüleburgaz'da yayalaştırma alanına giren araçlar Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile denetlenecek.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, 05.30 ile 10.30 saatleri arasında yük indirme ve bindirme işlemleri için sürücülere açık olan yayalaştırma alanında uygulamaya koyulan ters yön kamera çalışmasının tamamlandığı bildirildi.

Turgutbey Cadde Çeşme Meydanı ile İstanbul Caddesi Orduevi önünden yayalaştırma alanına giriş yapılamayacağı aktarılan açıklamada, yolun EDS ile denetleneceği kaydedildi.

Sürücülerin yayalaştırma alanına söz konusu yerlerden giriş yapamayacağı ifade edilen açıklamada, kurala uymadığı kameralarca tespit edilen plakalara cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 5 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Karakaş mahallesi ile Üsküp beldesinin Gündoğdu, Cevat Paşa, Kemal Paşa ve Mehmet Çavuş mahallelerine 23 Eylül Perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler Karakaş mahallesinde 09.00-13.00, Gündoğdu ve Cevat Paşa mahallelerinde 09.00-17.00, Kemal Paşa ve Mehmet Çavuş mahallelerinde ise 11.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendiği yer alıyor.

"Hoş Geldin Bebek Projesi"

Vize Belediyesince "Hoş Geldin Bebek Projesi" yürütülüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında, yeni doğan bebeklerin ailelerinin ziyaret edildiğini belirtti.

Ziyaretlerde yeni doğan bebeklerin ailelerine hediye verildiğini ifade eden Özalp, "İlçemizin en küçük bireylerini ziyaret ederek kendilerine sağlıklı bir ömür, aileleri ile birlikte mutlu ve güzel bir gelecek diliyoruz. Belirlemiş olduğumuz program çerçevesinde 2021 yılı içinde doğan bebek ailelerini ziyaret etmeye devam edeceğiz. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gelecek onların olsun. Ailesine, milletine, insanlığa hayırlı birer evlat olmaları temennisiyle anne ve babaları tebrik ediyorum." diye konuştu.???????

Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nden kısa kısa

Elektrik kesintisi, Kırklareli, Lüleburgaz, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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