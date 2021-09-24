Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Vize Kaymakamı Elif Canan Tuncer'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şengörür, üniversitenin çalışmaları hakkında Tuncer'e bilgi verdi.

Tuncer de üniversite ile daha fazla proje üretmeye ve çalışmalar yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Milli Eğitim Müdürü Kalkan incelemede bulundu

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, Babaeski ilçesindeki okullarda incelemede bulundu.

Kalkan ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadriye Kahraman Tokat'ı makamında ziyaret ederek bilgi aldı.

Kalkan ve Tokat ardından Babaeski Ortaokulu ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemede bulundu.

Yağmur suyu kanalları temizleniyor

Lüleburgaz Belediyesi, kent genelindeki yağmur suyu kanallarında temizlik çalışması başlattı.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, kış mevsimi öncesinde kanalların temizleneceği belirtildi.

Su birikintilerine karşı çalışmaların hızla sürdüğü ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir şekilde çalışarak tespit edilen dolu yağmur suyu oluklarını tek tek temizlemeye başladı. Vatandaşın talepleri doğrultusunda da çalışmalarına devam eden ekipler, yağışlar öncesinde temizlik faaliyetini tamamlayacak."

SGK Kırklareli Müdürü Özdil, KTSO'yu ziyaret etti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kırklareli İl Müdürü Oğuz Özdil, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık'ı ziyaret etti.

Özdil, ziyarette "Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" hakkında bilgi verdi.

Yapılandırmadan yararlanmak için son başvurunun 30 Eylül Perşembe günü olduğunu ifade eden Özdil, yapılandırmanın borcu olan vatandaşlar için bir fırsat olduğunu kaydetti.

Ilık ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.