Denetimlere önem verdiklerini anlatan Aksoy, vatandaşların en kaliteli ve hijyenik ürünlere ulaşabilmesi için çalıştıklarını anlattı.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy , denetimlerin hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Gıda kontrol görevlileri tarafından işletmelerde Kovid-19 tedbirleri ile hijyen kuralları kontrol edildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce et, kasap, kahvehane ve fırın işletmeleri denetlendi.

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