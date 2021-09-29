CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Demirköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlçede bir kahvehanede vatandaşlarla buluşan Gündoğdu, istek ve sıkıntıları dinledi.

Hükümetin tarım politikasını eleştiren Gündoğdu, "Çözüm milletin iktidarında, çözüm ortak akılla ülkeyi yönetecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çözüm, milletini düşünen, ülkesini düşünen Cumhuriyet Halk Partisi'dir." dedi.

Gündoğdu, daha sonra esnafı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Gerenli, İtfaiye Haftası'nı kutladı

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personelini ziyaret etti.

Ziyarette Gerenli, Başkan Yardımcısı Leyla Güncer, İtfaiye Müdürü Ceyhun Akgöl ve personel pasta kesti.

Gerenli, itfaiyecilerin sadece Türkiye'de değil tüm dünyadaki en önemli mesleklerden birini yaptığını söyledi.

İtfaiyecilik mesleğinin kutsal bir görev olduğunu ifade eden Gerenli, "Önce can, sonra mal güvenliğini sağlıyorsunuz. Sadece insan değil, bütün canlılara yardımcı oluyorsunuz. Sadece yangın değil, her türlü afet durumunda en güvendiğimiz insanlarsınız. Ben Lüleburgaz itfaiyesine çok güveniyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.