Pınarhisar'da hizmet değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Pınarhisar Kaymakamı Mehmet Kılıç, Belediye Başkanı İhsan Talay ile Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, belediye binasında gerçekleştirilen toplantıda, okul müdürleri ve aile birliği başkanlarının istek ve sıkıntılarını dinledi.

Talay, burada yaptığı konuşmada, eğitim alanında yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için çalıştıklarını söyledi.

Eğitime yapılan hizmetin değerli olduğunu ifade eden Talay, okulların fiziki koşullarının düzeltilmesi, yeni eğitim alanlarının açılması ve çocukların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ile birçok konuda destek vermeye çalıştıklarını belirtti.

En önemli önceliğin eğitim olduğunu dile getiren Talay, "Yapacağımız en büyük hizmet eğitime yapılan hizmetlerdir. Biz Pınarhisar Belediyesi olarak eğitime ve çocuklarımıza hizmet etmeye devam ederek ilçemizdeki eğitim çıtamızı hep birlikte yukarı taşıyacağız inşallah. Düşünen, üreten, gelişen ve yarışan bir Pınarhisar gençliği için aşkla çalışıyoruz." diye konuştu.

Yol yapım çalışması

Demirköy ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, ilçede devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Gün, kış öncesinde çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

İlçeyi modern bir hale getirmek için çalıştıklarını ifade eden Gün, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için mesai mefhumu gözetmeksizin mücadele ettiklerini belirtti.

Gün, vatandaşların memnuniyeti, rahatı ve konforunun her şeyden önemli olduğunu kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezinin Karakaş ve Babaeski ilçesinin Atatürk Mahallesi ile Lüleburgaz ilçesinin Çengelli, Davutlu ve Seyitler köylerine 1 Ekim Cuma günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler, Karakaş mahallesinde 09.00-13.00, Atatürk Mahallesi'nde 09.00-17.00, Çengelli, Davutlu ve Seyitler köylerinde ise 09.00-12.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.