Toplantıda, alınmış ve alınması planlanan emniyet tertip ve tedbirlerine yönelik konular görüşüldü.

Vali Osman Bilgin başkanlığında rektörlük binasında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu , Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür ve bazı kurum müdürleri katıldı.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Vali Bilgin, KÖYDES çalışmalarına önem verdiklerini aktardı.

Vali Osman Bilgin başkanlığında Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların daha etkin, daha verimli hizmet almalarını sağlamaya yönelik yapılacak projeler görüşüldü.

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