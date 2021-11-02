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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

02.11.2021 14:39
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, siyasi parti il başkanlarını makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, siyasi parti il başkanlarını makamında kabul etti.

Vali Bilgin, AK Parti İl Başkanı Alper Çiler, CHP İl Başkanı Alaaddin Güncer, MHP İl Başkanı Şaban Savaşan ve İYİ Parti İl Başkanı Hilmi Hersek ile görüştü.

Bilgin, kentte devam eden projeler ve yatırım hakkında bilgi vererek, görüş alışverişinde bulundu.

Vali Bilgin hayırsever iş insanına teşekkür belgesi verdi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, hayırsever iş insanı Yusuf Zeki Koçoğlu'nu makamında kabul etti.

Vali Bilgin, Koçoğlu ile bir süre sohbet etti.

Ardından Bilgin, Koçoğlu'na Kırklareli Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yaptığı desteklerden dolayı teşekkür belgesi verdi.

Vali Bilgin, imkanı elveren tüm vatandaşları büyük küçük demeden toplum yararına hayır işlerinde bulunmaya davet etti.

Kırklareli'nden kısa kısa

Hizb-i İslami Partisi, Osman Bilgin, Kırklareli, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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