Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Demirköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Bilgin, Demirköy Kaymakamı Fatih Erdoğan'ı ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı.

Yatırımları değerlendiren Bilgin, ilçelerin ve köylerin kalkınması için her alanda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Vali Bilgin daha sonra Belediye Başkanı Recep Gün'ü makamında ziyaret etti.

Gün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçeye verdiği desteklerden dolayı Bilgin'e teşekkür etti.

Vali Bilgin'den Kültür Evi'ne ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Demirköy ilçesindeki Kültür Evi'ni ziyaret etti.

Demirköy Kaymakamı Fatih Erdoğan'ın da hazır bulunduğu ziyarette Gülin Kayan tarafından yaptırılan Kültür Evi'ni gezen Vali Bilgin, bu tür faaliyetlere önem verdiklerini söyledi.

Kültür evlerinin kentin kültürel değerlerinin tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade eden Bilgin, ayrıca burada tanıtılan değerlerin geçmişten günümüze de aktarıldığını belirtti.

Altyapı çalışmaları

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu ve doğalgaz çalışmalarını takip eden Talay, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İlçede girilmedik sokak, çözülmedik sorun bırakmayacaklarını ifade eden Talay, vatandaşlara en kaliteli hizmeti götürmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Büyük bir yatırımın altına imza atmaya çalıştıklarını dile getiren Talay, en kısa sürede altyapı yatırımlarını tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Selman-ı Farisi Cami ve külliyesi temel atma töreni yapıldı

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde Selman-ı Farisi Cami ve külliyesi temel atma töreni gerçekliştirildi.

Hayırsever Osman Şansal ve İbrahim Çetin tarafından yatırılan caminin temel atma törenine Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Demirköy Kaymakamı Fatih Erdoğan, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kırklareli Müftüsü Aydın Yığman tarafından okunan duanın ardından ilk harcı Vali Bilgin attı.

Bilgin konuşmasında, caminin yapımını üstlenen hayırseverlere teşekkür etti.

Cami ve külliyenin 4 bin 326 metrekare arsa üzerine 700 metrekare kapalı alana sahip olduğunu ifade eden Bilgin, içerisinde 4-6 yaş ve bayan Kur'an kursları, gençlik merkezi ve sosyal tesislerin bulunduğunu belirtti.

Bilgin, imkanı elveren tüm vatandaşları büyük küçük demeden toplum yararına hayır işlerinde bulunmaya davet etti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Üsküp beldesinin Kemal Paşa Mahallesi ile Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinin Akarlar ve Işıklar mahallelerine 4 Kasım Perşembe günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler Kemal Paşa Mahallesi'nde 09.00-17.00, Akarlar ve Işıklar mahallelerinde ise 09.00-16.00 saatlerinde uygulanacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.