Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel'i makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kırklareli'nin çok güzel ve huzurlu bir kent olduğunu ifade eden Bilgin, yapacakları çalışmaları Şenel'e anlattı.

İSO Başkanı Bahçıvan, Kırklareli OSB'yi gezdi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

Bahçıvan'a ziyaretinde Kırklareli Valisi Osman Bilgin de eşlik etti.

Bilgin, OSB hakkında Bahçıvan'a bilgi verdi.

Kırklareli OSB'ye olan ilginin her geçen gün arttığını ifade eden Bilgin, buna yönelik projeler geliştirdiklerini anlattı.