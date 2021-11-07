Söz konusu kesintiler, Kapaklı köyünde 08.00-18.00, Hamitabat ve Tatarköy köyünde 09.00-19.00, Gazikemal mahallesinde 08.30-17.00, Kemalpaşa Mahallesi'nde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezine bağlı Kapaklı köyü, Lüleburgaz ilçesinin Hamitabat, Tatarköy köyleri ile Babaeski ilçesinin Gazikemal Mahallesi ve Üsküp beldesinin Kemalpaşa Mahallesine 8 Kasım Pazartesi günü enerji verilmeyecek.

Erdoğan, muhtarlar ve vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Kaymakam Erdoğan, Yeşilce, Karacadağ ve Yiğitbaşı köylerini ziyaret etti.

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