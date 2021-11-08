Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Pınarhisar'ın kurtuluşunun 99. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Talay mesajında Türk milletinin vatanın her karış toprağında düşman işgaline karşı dimdik durarak vatanı savunduğunu belirtti.

Kurtuluş Savaşında Türk milletinin kimsenin esaretine boyun eğmediğini ve eğmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini aktaran Talay, her bir insanın savaşta büyük fedakarlıklar gösterdiğini vurguladı.

Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden vatan uğruna gözünü kırpmadan mücadele ederek mevzilerde yüreğiyle çarpışan tüm kahramanların milletin gönlünde ilelebet yaşayacağını bildiren Talay, mesajında şunları kaydetti:

"Bu topraklarda doğup büyüyen, bu topraklarda ekmeğini kazanan herkes için Pınarhisar vazgeçilmezdir. Bizlere emanet edilen bu güzel ilçenin daha da ileri gidebilmesi için var gücümüzle çalışmaya ve Pınarhisar'ımıza değer katmaya devam edeceğiz.

Bizler şerefli, onurlu bir ülkenin evlatlarıyız. Onun içindir ki Türk milletinin içindeki bağımsızlık ateşi ilelebet devam edecek, hiç kimse buna göz dikmeye bile cesaret edemeyecektir. Kahraman ecdadımızın bize bıraktığı bu kutsal emaneti korumak ve geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

Yol yapım çalışması

Kırklareli Belediyesince yol yapım çalışmaları sürdürülüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karakaş Mahallesi Sungurbey Caddesi'nde çalışmalarını yürütüyor.

Çalışmalar kapsamında caddede altyapısı tamamlanan kısımlara sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Ekipler, kaldırım ve refüj düzenlemesinde de bulunuyor.