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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

09.11.2021 14:23
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Kızılayı Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç'ü makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türk Kızılayı Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç'ü makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk Kızılay'ının özellikle afet dönemleri başta olmak üzere insanlık adına önemli görevler üstlendiğini söyledi.

Kızılayın din, dil, ırk ve ülke ayrımı yapmadan yardıma koştuğunu ifade eden Bilgin, Kızılay görevlilerine başarılar diledi.

Göç ise çalışmaları hakkında Bilgin'e bilgi verdi.

Elektrik kesintisi

Lüleburgaz'da iki köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Lüleburgaz ilçesinin Hamitabat ve Tatarköy köylerine 10 Kasım Çarşamba günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu köylerde kesintiler 09.00-19.00 saatlerinde yapılacak.

Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların da tedbir almaları istendi.

Kaymakam Erdoğan'dan fabrika ziyareti

Demirköy Kaymakamı Fatih Erdoğan, fabrika ziyaretinde bulundu.

Erdoğan, ziyarette, tekstil fabrikası yetkilileri ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçede yeni iş sahalarının açıldığını ifade eden Erdoğan, bu sayede istihdamın da arttığını belirtti.

Ziyaretlere Belediye Başkanı Recep Gün de katıldı.

Osman Bilgin, Kırklareli, Volkan Göç, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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