Vize Belediyesince "Hoş Geldin Bebek Projesi" devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, proje kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek hediye takdim etti.

Özalp, açıklamasında, projeyi çok önemsediklerini belirtti.

Ailelerle bir araya gelerek istek ve sıkıntılarını dinlediklerini, vatandaşların özel günlerinde yanlarında olmaya çalıştıklarını dile getiren Özap, "İlçemizin en küçük bireylerini ziyaret ederek kendilerine sağlıklı bir ömür, aileleri ile mutlu ve güzel bir gelecek diliyoruz. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gelecek onların olsun. Ailesine, milletine, insanlığa hayırlı birer evlat olmaları temennisiyle anne ve babaları tebrik ediyorum." diye konuştu.???????

Doğal gaz çalışmaları

Vize ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

İlçede doğal gaz çalışmalarının ikinci etabının devam ettiğini ifade eden Özalp, ilçenin tamamına doğal gaz ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Arıcılık kursu açıldı

Demirköy ilçesinde arıcılık kursu açıldı.

Halk Eğitimi Merkezi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen arıcılık kursu, 15 kursiyerin katılımıyla başladı.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı açıklamada, Demirköy'de arıcılık faaliyetlerini arttırmak istediklerini söyledi.

Demirköy'ün zengin floraya sahip olduğunu ifade eden Aksoy, burada yetiştirilen balının da Türkiye'de sayılı ballar arasında bulunduğunu belirtti.

Demirköy'de arıcılığı daha yaygın hale getirmek istediklerini belirten Aksoy, kurs sonunda başarılı kursiyerlere sertifika verileceğini bildirdi.