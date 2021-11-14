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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

14.11.2021 13:05
Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar'da park çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar'da park çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, dağcı park ve yeşil vadi parklarında devam eden çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Talay, ilçede yaşam alanlarını arttırmak için çalıştıklarını söyledi.

Pınarhisar'a değer katacak çalışmalara imza attıklarını aktaran Talay, "Hemşerilerimizin nefes alacakları yaşam alanları ve parklar oluşturmaya devam ediyoruz." dedi.

Doğal gaz altyapı çalışmaları

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, doğal gaz altyapı çalışmalarını inceledi.

Üçüncü etap çalışmaların devam ettiğini ifade eden Talay, en kısa sürede çalışmayı sonlandırarak bölgeyi doğal gaz ile kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Ekiplerin büyük bir özveri ile çalıştığını dile getiren Talay, "Pınarhisar'ımızın geleceği için çalışırken vatandaşlarımızın samimiyeti ve heyecanı bizleri mutlu etmekte, çalışma azmimizi artırmaktadır. Vatandaşlarımızdan aldığımız manevi destekle ilçemizin hak ettiği konumda yer alabilmesi için bizlerde canla başla, Pınarhisar'ımız için gayret ve özveriyle çalışmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz." diye konuştu.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 7 köy ve bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz ilçesinin Hamitabat ve Tatarköy, Demirköy ilçesinde Hamdibey, Yeşilce, Karacadağ, Yiğitbaşı ve Boztaş köyleri ile Yeni Mahallesi'ne 15 Kasım Pazartesi günü elektrik kesintisi yapılacak.

Söz konusu kesintiler, Hamitabat ve Tatarköy köylerinde 08.30-18.30, Hamdibey, Yeşilce, Karacadağ, Yiğitbaşı ve Boztaş köyleri ile Yeni Mahallesi'nde 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nden kısa kısa

İhsan Talay, Kırklareli, Doğalgaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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