Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü'ne atanan Salih Atmaca, kurum ziyaretlerine başladı.

Atmaca, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret etti.

Gün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Atmaca'ya görevinde başarılar diledi.

Demirköy'ün orman varlığı açısından zengin bir ilçe olduğunu aktaran Gün, ormancılık faaliyetlerinin yaygın olduğunu belirtti.

Atmaca da ilçede ormancılık alanında güzel çalışmalar yapacaklarını ifade ederek, kurumlar ile işbirliği içerisinde olacaklarını kaydetti.

Kültür Yolu Projesi

Pınarhisar Belediyesince Kültür Yolu Projesi başlatıldı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, belediye şehir planlamacısı, mimar ve inşaat mühendisleriyle bir araya gelerek, proje kapsamında ilçedeki kültür varlıklarının tanıtımı, turizme katkısı alanında değerlendirmede bulundu.

Talay toplantıda yaptığı konuşmada, ilçeye vizyon kazandıracak bir proje hazırladıklarını belirtti.

Kültür varlıkları açısından önemli bir bölge olduğunu ifade eden Talay, Kültür Yolu Projesi ile ilçeye daha fazla yerli ve yabancı turist çekmek istediklerini kaydetti.

Pınarhisar'dın tarihiyle, kültürüyle ve estetiğiyle bütünleşen bir şehir olacağını aktaran Talay, projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hobi bahçeleri müracaatları başladı

Lüleburgaz'da hobi bahçeleri müracaatları başladı.

Lüleburgaz Belediyesi Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 yılında kullanılması için 216 hobi bahçesi müracaatlarının başladığını belirtti.

İnsan, doğa ve yaşam ilişkisini pekiştirmesi amacıyla hayata geçirilen hobi bahçeleri projesinin devam ettiği ifade eden Gerenli, hobi bahçelerinin ekolojik tarım alanı olarak kullandığını belirtti.

Hobi bahçelerinin Sinan Atakan Yavuz Parkı, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi ve Yücel Şınığ parkında yer aldığını aktaran Gerenli, müracaatların ardından kura çekileceğini kaydetti.

Gerenli açıklamasında müracaatların 26 Kasım tarihinde sona ereceğini bildirdi.

Pınarhisar'da yerleşke inşaatları sürüyor

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, itfaiye ve fen işleri yerleşkesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Şantiye alanı gezen Talay, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yerleşkenin yüzde 75'inin tamamlandığını ifade eden Talay, ekiplerin hızla çalıştığını belirtti.

Gelecek yıl mart ayında hizmete açmayı planladıklarını dile getiren Talay, ilçeye yeni hizmet binaları kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Talay, Pınarhisar'a hizmet etmeye devam ettiklerini kaydetti.