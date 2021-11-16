Üye Girişi
Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

16.11.2021 14:27
Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü'ne atanan Salih Atmaca, kurum ziyaretlerine başladı.

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü'ne atanan Salih Atmaca, kurum ziyaretlerine başladı.

Atmaca, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret etti.

Gün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Atmaca'ya görevinde başarılar diledi.

Demirköy'ün orman varlığı açısından zengin bir ilçe olduğunu aktaran Gün, ormancılık faaliyetlerinin yaygın olduğunu belirtti.

Atmaca da ilçede ormancılık alanında güzel çalışmalar yapacaklarını ifade ederek, kurumlar ile işbirliği içerisinde olacaklarını kaydetti.

Kültür Yolu Projesi

Pınarhisar Belediyesince Kültür Yolu Projesi başlatıldı.

Belediye Başkanı İhsan Talay, belediye şehir planlamacısı, mimar ve inşaat mühendisleriyle bir araya gelerek, proje kapsamında ilçedeki kültür varlıklarının tanıtımı, turizme katkısı alanında değerlendirmede bulundu.

Talay toplantıda yaptığı konuşmada, ilçeye vizyon kazandıracak bir proje hazırladıklarını belirtti.

Kültür varlıkları açısından önemli bir bölge olduğunu ifade eden Talay, Kültür Yolu Projesi ile ilçeye daha fazla yerli ve yabancı turist çekmek istediklerini kaydetti.

Pınarhisar'dın tarihiyle, kültürüyle ve estetiğiyle bütünleşen bir şehir olacağını aktaran Talay, projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hobi bahçeleri müracaatları başladı

Lüleburgaz'da hobi bahçeleri müracaatları başladı.

Lüleburgaz Belediyesi Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 yılında kullanılması için 216 hobi bahçesi müracaatlarının başladığını belirtti.

İnsan, doğa ve yaşam ilişkisini pekiştirmesi amacıyla hayata geçirilen hobi bahçeleri projesinin devam ettiği ifade eden Gerenli, hobi bahçelerinin ekolojik tarım alanı olarak kullandığını belirtti.

Hobi bahçelerinin Sinan Atakan Yavuz Parkı, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi ve Yücel Şınığ parkında yer aldığını aktaran Gerenli, müracaatların ardından kura çekileceğini kaydetti.

Gerenli açıklamasında müracaatların 26 Kasım tarihinde sona ereceğini bildirdi.

Pınarhisar'da yerleşke inşaatları sürüyor

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, itfaiye ve fen işleri yerleşkesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Şantiye alanı gezen Talay, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Yerleşkenin yüzde 75'inin tamamlandığını ifade eden Talay, ekiplerin hızla çalıştığını belirtti.

Gelecek yıl mart ayında hizmete açmayı planladıklarını dile getiren Talay, ilçeye yeni hizmet binaları kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Talay, Pınarhisar'a hizmet etmeye devam ettiklerini kaydetti.

Orman İşletme Müdürlüğü, İhsan Talay, Pınarhisar, Demirköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muhabirin sorduğu soru Emre Belözoğlu'nu duygulandırdı 14:12 Muhabirin sorduğu soru Emre Belözoğlu'nu duygulandırdı Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu! 14:09 Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu! Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı 14:02 Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 13:51 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi yakalandı! 2016'dan beri neredeyse hiç evden çıkmamış 13:41 FETÖ firarisi eski Danıştay tetkik hakimi yakalandı! 2016'dan beri neredeyse hiç evden çıkmamış Yeni yıla Mısır'da girecek olan Tarkan'ın alacağı ücret dudak uçuklattı 13:24 Yeni yıla Mısır'da girecek olan Tarkan'ın alacağı ücret dudak uçuklattı
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu 12:41 Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı 12:27 Oyuncu Burak Özçivit hakkında dava açıldı

Son Dakika Haberleri
14:29 Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı
14:12 Muhabirin sorduğu soru Emre Belözoğlu'nu duygulandırdı
14:09 Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu!
14:04 Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap
14:02 Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı
13:41 İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir
13:34 Babacan: Bu iktidar Y ve Z kuşağına şeker kuyruğu günlerini yaşatacak
13:24 Yeni yıla Mısır'da girecek olan Tarkan'ın alacağı ücret dudak uçuklattı
13:20 Belçika aşı olmayan sağlık çalışanlarını işten atıyor
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Aşı olmayan hakim, koronavirüsün kurbanı oldu Aşı olmayan hakim, koronavirüsün kurbanı oldu         
14:09
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Babacan'dan Bahçeli'ye: Siz bu iktidarın ortağısınız, o kadar kolay kaçamazsınız Babacan'dan Bahçeli'ye: Siz bu iktidarın ortağısınız, o kadar kolay kaçamazsınız         
14:00
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan faiz yorumu: İlave indirim Türkiye'ye zarar verir         
13:42
Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu Samuray kılıcıyla genç mimarı öldüren Göktuğ Boz'un evinden çıkanlar kan dondurdu         
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan kılıçla katledilen Başak'ın ailesine ziyaret etti         
13:18
Henüz 19 yaşındaydı! Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, feci şekilde can verdi Henüz 19 yaşındaydı! Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, feci şekilde can verdi         
12:41
Motorun arkasında sırt üstü uzanarak ölümüne sigara keyfi yaptı Motorun arkasında sırt üstü uzanarak ölümüne sigara keyfi yaptı         
12:09
Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır Son Dakika! Devlet Bahçeli: EYT sorunu çözülerek gündemden çıkarılmalıdır         
11:30
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda dizisine dahil oldu Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda dizisine dahil oldu         
11:30
Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız Profesör, uzun süre kullanılan maskeyi inceledi: Gördüğümü görseniz asla takmazsınız         
11:29
Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi Koronavirüse yakalanan sporcu tat alma duyusunu test etmek için acı biber yedi         
10:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu arasında yaşanan koltuk krizi 27 yıl öncesine dayanıyor         
10:39
Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir         
10:23
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 14:33:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement