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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

17.11.2021 15:06
Kırklareli'nden kısa kısa

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarların isteklerini dinleyen Özalp, köy ve mahallelerdeki devam eden çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Muhtarlar ile işbirliği içerisinde vatandaşlara hizmet ettiklerini belirten Özalp, herkesin elinden gelen bütün çabayı gösterdiğini kaydetti.

Vize'nin daha fazla kalkınması, gelişmesi, vatandaşların kaliteli hizmetlere ulaşmasını sağlamak amacıyla güç birliği yaptıklarını dile getiren Özalp, mahalle ve köylerdeki vatandaşların sorunlarına da kısa sürede çözüm yollarının bulunacağını söyledi.

Atık uyarısı

Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel, evsel ve inşaat atıklarının meralara atılmaması uyarısında bulundu.

Açıkel, yaptığı yazılı açıklamada meraların temiz kullanılması ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde bırakılması gerektiğini belirtti.

Meralara herkesin sahip çıkmasının önemli olduğunu aktaran Açıkel, "Evsel, bahçe, tadilat sonucunda çıkan inşaat atıklarını ve eskiyen eşyaları meramıza atmayalım. Evsel atıklar çöp konteynırına atılabilir. Ancak bahçe ve inşaat atıkları ile eskiyen eşyalar ayrı bir yerde biriktirilmelidir. Bu atıkların belediyemiz tarafından alınması için ilgili personele haber verilmesi gerekmektedir." dedi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 2 köy ve 1 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Pınarhisar ilçesinin Hacıfaklı ve Çayırdere köyleri ile Babaeski ilçesinin Gazi Kemal Mahallesi'ne 18 Kasım Perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Hacıfaklı ve Çayırdere köylerinde 09.00-16.00, Gazi Kemal Mahallesi'nde ise 08.30-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Ercan Özalp, Kırklareli, Özalp, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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