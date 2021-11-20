Kırklareli Belediyesinde "Yerel Yönetimlerde Kadınları Güçlendiriyoruz" projesinin tanınım toplantısı yapıldı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıda katılımcılara proje hakkında bilgi verdi.

Mutlu İnsanlar Kenti Kırklareli'nin artık kadın, erkek eşitliğini sağlayan bir kent olduğunu ifade eden Kesimoğlu, bu konudaki çalışmalara hız vereceklerini kaydetti.

Lüleburgaz'da su kesintisi uygulanacak

Lüleburgaz'da 24 Kasım Çarşamba günü 24 saat su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin içme suyu ana isale hattında bakım ve onarım çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.

Çalışma kapsamında 24 saat boyunca su verilemeyeceği bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Yaşanacak kesintiyi takip eden birkaç günde ise su depolarındaki su seviyelerinin azalmasına bağlı olarak kentin yüksek kesimlerinde su basıncında azalma meydana gelmesi beklenmektedir. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için su kesintisine karşı tedbirli olmaları önemle rica olunur."