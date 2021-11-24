Üye Girişi
Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

24.11.2021 09:06
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şube Başkanı Ercan Dinkler'i makamında kabul etti.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şube Başkanı Ercan Dinkler'i makamında kabul etti.

Vali Bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, engelliler yararına yapılan her türlü çalışmaya destek olduklarını kaydetti.

Dinkler ise Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi, Bulgaristan Haskova Engelliler Spor Kulübü ve Haskova Kütüphanesi ortaklığında yürütülen "Sınır Ötesi Engelsiz Erişebilir Turizm Projesi" hakkında Vali Bilgin'e bilgi verdi.

Kadın hentbol takımından Vali Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kadınlar Hentbol 2. Liginde mücadele eden Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi Spor Kulübü (LÜGEM) Kadın Hentbol Takımını makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, sporcular, takımın yöneticileri ve antrenörler ile bir süre sohbet etti.

Bilgin, kadın spor kulüplerine her zaman destek olduklarını ve destek olmaya devam edeceklerini belirterek, kadın sporcuları tebrik etti.

Vali Bilgin'den şehit ailesine ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin eşi İlknur Bilgin ile şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Bilgin, şehit polis memuru Ahmet Aksekioğlu'nun ailesini ziyaret ederek sohbet etti.

Her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini ifade eden Bilgin, şehitleri ve ailelerini hiç bir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.

Kırklareli'nden kısa kısa

Türkiye Sakatlar Derneği, Osman Bilgin, Kırklareli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Murat Gezici'den dikkat çeken sözler: 2023 seçimlerinin galibini 1980-1999 doğumlu Y kuşağı belirleyecek 09:02 Murat Gezici'den dikkat çeken sözler: 2023 seçimlerinin galibini 1980-1999 doğumlu Y kuşağı belirleyecek Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı 08:20 Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! 08:03 Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi 07:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi Barış Pınarı bölgesinden acı haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit düştü 07:28 Barış Pınarı bölgesinden acı haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit düştü AK Parti Hamza Dağ'dan dolardaki yükselişle ilgili açıklama: Büyük Türkiye'yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz 21:14 AK Parti Hamza Dağ'dan dolardaki yükselişle ilgili açıklama: Büyük Türkiye'yi miras bırakma hedefimizden vazgeçmeyeceğiz
Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir 18:04 Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı 17:06 Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı

Son Dakika Haberleri
09:07 Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor
08:47 Doktorun saçlarını yolan saldırgan tutuklandı! Sağlık Bakanı Koca: Peşlerini bırakmayacağız
08:46 Bilim insanları: İki metre mesafe koysanız da maske takın!
08:40 Bugün Öğretmenler Günü: Öğretmenler gıdaya erişemiyor, ek iş arıyor!
08:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller
08:32 Son dakika altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 24 Kasım altın fiyatları
08:31 Erkekler neden kadınlardan daha az yaşıyor?
08:20 Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti
08:20 Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı
08:14 Son dakika dolar ne kadar? Dolar kaç TL? 24 Kasım dolar ve euro fiyatı
Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor         
09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti         
08:20
Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor         
08:03
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "güçlü ve büyük Türkiye" paylaşımı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "güçlü ve büyük Türkiye" paylaşımı         
07:57
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum Davutoğlu: Tüm siyasi parti liderlerini ve aziz milletimizi gerçek ekonomik Kurtuluş Savaşı başlatmaya çağırıyorum         
16:16
Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir         
16:08
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
Tartıştığı kadını sokak ortasında pervasızca bıçakladı Tartıştığı kadını sokak ortasında pervasızca bıçakladı         
14:15
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak         
13:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 09:14:58. #1.12#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement