Pınarhisar'da istiridye mantarı üretim alanları artıyor.

Pınarhisar Tarım ve Orman Müdür Vekili Süleyman Korkut, Evciler köyünde istiridye mantarı serasını ziyaret etti.

Üretimler hakkında bilgiler alan Korkut, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi işbirliğinde yeni istiridye mantarı üretim alanlarının açıldığını belirtti.

2010 yılı ve öncesinde Türkiye mantar üretimine kültür mantarının hakim olduğunu aktaran Korkut, son on yılda istiridye mantarı üretiminin de oldukça arttığını kaydetti.

Korkut, artış sayesinde istiridye mantarı üretimi toplam mantar üretiminin yaklaşık yüzde 20'sine ulaştığını ifade etti.

Öğretmenler Günü

İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyarette bulundu.

Işık ve beraberindeki mahalle muhtarları, İğneada Atatürk İlk ve Ortaokulu ile Zübeyde Hanım Anaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenler Günü'nü kutlayan Işık, öğretmenlerin çok kutsal bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

Gelecek nesli yetiştiren öğretmenlerin her zaman el üstünde tutulması gerektiğini dile getiren Işık, "Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.' sözleriyle tüm öğretmenlerimize eğitim ve öğretim hayatında başarılar diliyorum." dedi.