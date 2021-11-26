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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

26.11.2021 14:26
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce arı üreticileri bilgilendirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce arı üreticileri bilgilendirildi.

Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde üreticilere Trakya arısının saflığının korunması, arı koruma bölgesi haritası ve arı gen kaynaklarının korunması ile ilgili bilgilendirme çalışması yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Istranca Dağları'nda koruma altında olan Trakya arısının, diğer arı ırklarına göre 6 ila 9 gün daha fazla ömre sahip olduğu söyledi.

Bu nedenle bal veriminde artış olduğunu ifade eden Aksoy, "Trakya arısının uysal oluşu saldırgan olmayışı bu arıyla maske takmadan arıcılarımızın çalışmasını sağlamaktadır. Trakya arısının hastalıklara karşı koloniyi daha dirençli yapması ve az arıyla kışlayıp çabuk çoğalması da önemli özelliklerindendir." dedi.

Konuşmaların ardından arıcılara bilgi verildi.

Kırklareli Valisi Bilgin'e ziyaret

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Üniversitesi Ombudsmanlık Topluluğu Kırklareli Temsilcisi Seyit Ali Aktaş'ı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Bİlgin, Aktaş'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bilgin, ombudsmanlık topluluğu çalışmalarını önemsediklerini belirterek, gereken desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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