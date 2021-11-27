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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

27.11.2021 11:19
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar'ı ziyaret etti.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İlhami Cebelli, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar'ı ziyaret etti.

Ziyarette Cebelli, Başkan Vekili Siyami Aslan, yönetim kurulu üyeleri Ufuk Keskin, Fahri Cömert, Şevket Muntaş ve Aziz Vurucu yer aldı.

Cebelli, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Burak Özcoşar'a görevinde başarılar diledi.

Vali Bilgin'den hayırsevere teşekkür belgesi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde aile sağlığı merkezi yaptıran hayırseverlere teşekkür belgesi gönderdi.

Aile Sağlığı Merkezi yaptıran Mikdat Gökçe ve Özden Gökçe adlı hayırseverlere Vali Bilgin tarafından gönderilen teşekkür belgeleri, Kaymakam Salih Yüce ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Önder Porsuk tarafından teslim edildi.

Kaymakam Yüce, Özden Gökçe Aile Sağlığı Merkezini yaptıran Mikdat Gökçe ve eşi Özden Gökçe'ye Kırklareli'ye ve toplum sağlına yapmış oldukları katkıdan dolayı teşekkür ederek, teşekkür belgelerini verdi.

Evin çatısında mahsur kalan kedi kurtarıldı

Lüleburgaz ilçesinde bir evin çatısında mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yıldırım Mahallesinde iki katlı evin çatısında kedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri çatıya çıkarak kediyi yakaladı.

Kedi daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Cumhuriyet, Kırklareli, Lüleburgaz, Gökçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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