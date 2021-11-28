Üye Girişi
Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

28.11.2021 12:40
Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy ilçesinde arıcılar kış hazırlıkları hakkında bilgilendirildi.

Demirköy ilçesinde arıcılar kış hazırlıkları hakkında bilgilendirildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen toplantıda arıcılara sonbahar bakımı, kışlatma, arı zararlıları ve hastalıkları anlatıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Kırklareli'nde arıcılık faaliyetlerine büyük önem verdiklerini söyledi.

Trakya arısının Istranca dağlarında koruma altında olduğunu belirten Aksoy, Trakya arısının diğer arı ırklarına göre 6 ila 9 gün daha fazla ömre sahip olduğunu ifade etti.

Arı ömrünün uzun olması arıcıların bal sezonunda kovan başına veriminin daha fazla olmasını sağladığını aktaran Aksoy, arıcıların yeni sezona daha da bilinçli girmelerini sağlamak istediklerini kaydetti.

Aksoy, arıcıların bilgilendirilme faaliyetlerine devam edileceğini dile getirdi.

"Hoş Geldin Bebek" Projesi

Pınarhisar Belediyesince "Hoş Geldin Bebek" Projesi yürütülüyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, proje kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret ederek hediyeler verdi.

Yeni doğan bebeklerin ailelerine hayırlı olması temennisinde bulunduklarını ifade eden Talay, ailelerin istek ve sıkıntılarını da dinlediklerini belirtti.

Ziyaretlerde ailelere hediye verildiğini aktaran Talay, "İlçemizin en küçük bireylerini ziyaret ederek kendilerine sağlıklı bir ömür, aileleri ile birlikte mutlu ve güzel bir gelecek diliyorum. Yeni doğan bebek ailelerini ziyaret etmeye devam edeceğiz. Mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gelecek onların olsun." diye konuştu.???????

Kırklareli, Sonbahar, Tarım, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'ta bir devrin sonu mu? Sergen Yalçın'ın ayrıldığı iddiası gündemi salladı 13:12 Beşiktaş'ta bir devrin sonu mu? Sergen Yalçın'ın ayrıldığı iddiası gündemi salladı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Yaralı polis memurları var 12:40 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Yaralı polis memurları var Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın 11:29 Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim
Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti 09:40 Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi 09:28 Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi Sergen Yalçın'ın istifası kapıda! Yerine düşünülen iki hoca da kulübü yakından tanıyor 00:38 Sergen Yalçın'ın istifası kapıda! Yerine düşünülen iki hoca da kulübü yakından tanıyor
Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark 21:06 Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek 16:35 Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek

Son Dakika Haberleri
12:34 Kaçırılıp, 13 gün rehin tutulan iş insanı: Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un talimatıyla kaçırıldım
12:27 İstanbul'da en çok aranan işçi grubu bakıcılar! 20 bin liraya kadar maaşı var ama çalışacak kimse yok
12:03 Türkiye'den uçan yolcu korku yaratmıştı! Prof. Dr. Ceyhan "Omicron hızla yayılıyor" diyerek çözümlerini anlattı
11:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da konuştu! Uluslararası kamuoyuna 3 önemli çağrısı var
11:47 Fatih Terim bile ikna edemedi! Taffarel, dünya devi Liverpool'un yeni hocası oldu
11:38 Sahnelere geri dönen Hülya Avşar derin sırt dekoltesiyle göz kamaştırdı
11:30 Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı
11:29 Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim
11:26 Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş
10:53 Futbol için utanç gecesi! Skandala ortak olan Benfica, rakip başkanı ağlattı
Bu kadarına da pes! İstanbul'da mağarayı andıran daire için 1000 TL kira istiyorlar Bu kadarına da pes! İstanbul'da mağarayı andıran daire için 1000 TL kira istiyorlar         
13:19
İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! Metruk binalara adres bildirimine izin verilmeyecek İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! Metruk binalara adres bildirimine izin verilmeyecek         
12:55
Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı         
11:30
Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş         
11:26
Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var         
09:37
Baba ve iki oğlunun feci ölümü! Yer sofrasında yemek yerken kurşunların hedefi oldular Baba ve iki oğlunun feci ölümü! Yer sofrasında yemek yerken kurşunların hedefi oldular         
01:13
Avrupa'nın en büyük teleskobunun aynası dev kargo uçağıyla Erzurum'a getirildi! Rektör gözyaşlarına hakim olamadı Avrupa'nın en büyük teleskobunun aynası dev kargo uçağıyla Erzurum'a getirildi! Rektör gözyaşlarına hakim olamadı         
21:41
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim!         
12:25
Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış! Tutuklu dede Hasan Yağal, 11 ay önce Facebook'ta Müslüme ile fotoğrafını paylaşmış!         
11:51
Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti? Metro İstanbul açıkladı! Metro'daki bıçaklı saldırgan X-Ray'den nasıl geçti?         
11:33
Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması Müslüme'nin boynundaki DNA için Dede Hasan Yağal'ın yüzsüz savunması         
10:35
Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı Öğretmenin "CHP'lilerin notunu kırdım" paylaşımı öğrencilerin şakası çıktı         
08:58
İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı! İngiltere ve Fransa arasında tekne faciası sonrası kriz! İngilizler, Macron'a lakap taktı!         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 13:46:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement