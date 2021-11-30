Pınarhisar ilçesinde TOKİ konutları inşaatları devam ediyor.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, inşaat alanında incelemede bulunarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların hayallerine, geleceklerine ve yaşamlarına değer katacak konutların yükseldiğini söyledi.

TOKİ konutlarında 204 daire, 24 dükkan, cami ve 24 derslikli ortaokulun yer alacağını ifade eden Talay, TOKİ ile ilçenin katma değerinin bir kat daha artacağını belirtti.

Konutların kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim etmek istediklerini aktaran Talay, konutların ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tekstil atık kumbaraları oluşturuldu

Vize ilçesinde Sıfır Atık Projesi kapsamında tekstil atık kumbaraları oluşturuldu.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, ilçede 10 farklı noktaya tekstil atık kumbaralarını konuşlandırdıklarını belirtti.

Vatandaşların giyilmeyen kıyafetleri çöpe değil kumbaralara atmasını isteyen Özalp, kumbaralarda toplanacak kıyafetlerin ayrıştırılacağını kaydetti.

Giyilebilecek olanları gerekli temizliğin ardından ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını ifade eden Özalp, "Kullanılmayacak derecede tahrip olan giysi ve ayakkabı gibi tekstil ürünleri de geri dönüşüme kazandırılacak." dedi.

Talay, başarılı sporcularla bir araya geldi

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Edirne'nin Enez ilçesinde düzenlenen bölgesel tekvando müsabakalarına katılan sporcularla bir araya geldi.

Talay, bir restoranda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, spora ve sporculara büyük önem verdiklerini söyledi.

Pınarhisar Spor Kulübü Tekvando takımının da güzel başarılar elde ettiğini ifade eden Talay, takımın bölgesel tekvando müsabakalarında 18 madalya ve bir kupa aldığını belirtti.

Sporcuların Pınarhisar'ı başarıyla temsil ettiğini dile getiren Talay, başarıların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.