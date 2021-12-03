Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Ticaret İl Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

Vali Bilgin, incelemenin ardından Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan'dan brifing aldı.

Ticaret İl Müdürlüğünün başarılı çalışmalar yaptığını belirten Bilgin, Uzan'a görevinde başarılar diledi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Gerenli'ye ziyaret

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş'ı makamında kabul etti.

Gerenli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Lüleburgaz'ın gelişmesi için çalıştıklarını ifade eden Gerenli, sürdürülen projelerde kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Altıntaş da beldelerine daha iyi hizmet edebilmek için gayret gösterdiklerini anlattı.

AK Parti teşkilatından ziyaret

AK Parti İl Başkanı Alper Çiler, Kadın Kolları Başkanı Hanife Büyükyeğen ile Gençlik Kolları Başkanı Enes Aydın Gün, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi Başkanı Ercan Dinkler'i ziyaret etti.

Çiler, engellilerin bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini söyledi.

Herkesin bir engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğini ifade eden Çiler, Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Dinkler de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.