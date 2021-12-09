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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

09.12.2021 13:03
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tarım Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı'nın yapılacağı alanda inceleme yaptı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Tarım Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı'nın yapılacağı alanda inceleme yaptı.

Vali Bilgin, fuarın düzenleneceği kapalı pazar yerini gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Fuarın yarın başlayacağını ifade eden Bilgin, tüm vatandaşları fuarı gezmeye davet etti.

Fuar 10-12 Aralık'ta düzenlenecek.

Milletvekili Gündoğdu'dan Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğdu, mesajında, eşit, özgür ve insanca bir yaşam mücadelesine devam edeceklerini bildirdi.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilişinin yıldönümünün yaşandığını belirten Gündoğdu, mesajında şunları kaydetti:

"Bildirgenin kabul edilişinin üzerinden 73 yıl geçmesine rağmen, bildirgede yer alan temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği, birçok bölgede, ülkede insanların halen özgürleşemediği, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı, tanınmadığı, iç hukuka yansıtılmadığı ve uygulamaya geçirilmediği anlayışlar bütün hızıyla ne yazık ki devam etmektedir. Evrensel Bildirge'de yer alan hak ve özgürlüklere dayalı uluslararası bir düzenin henüz kurulamadığı ve bu nedenle, insanların ırkından, renginden, cinsinden, dilinden, inancından, etnik kimliğinden, siyasi, vicdani ve felsefi kanaatinden bağımsız olarak, insan olmaktan gelen

hakları ve dokunulmazlıkları olduğu temel fikri yaygınlaşamamıştır.

İnsan hak ve özgürlükler alanında refahı sağlayacak tedbirleri almak, devletin, hükümetin yükümlülüğündedir. 20 yıldır AKP hükümetlerinin uygulamaları göstermiştir ki, hükümetin, yükümlülüklerini yerine getirmesi bir yana, toplumsal kutuplaşmayı oluşturan adımları atmayı sürdürmesi üzüntü ve kaygı vericidir."

Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nden kısa kısa

İnsan Hakları, Osman Bilgin, Kırklareli, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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