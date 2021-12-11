Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz Roman Dernekleri Başkanı Mustafa Gürler'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, Roman Dernekleri Başkanı Gürler'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Roman derneklerinin çalışmalarını önemsedikleri ifade eden Bilgin, başarılı çalışmalar yapan dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Vali Bilgin, Trakya Bölgesi Düzensiz Göç 6. Koordinasyon Toplantısına katıldı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Edirne'de düzenlenen Trakya Bölgesi Düzensiz Göç 6. Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, bir restoranda düzenlenen toplantıya, Vali Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve kurum müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildiği bildirildi.

Kan bağışı kampanyası düzenlenecek

Türk Kızılay Lüleburgaz Kan Bağışı Merkezi Müdür Vekili Muzaffer Musayev, Kırklareli Valiliği ve Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı işbirliğinde kentte kan bağışı kampanyasının düzenleneceğini bildirdi.

Musayev, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin kan ihtiyacını karşılamakla sorumlu olduklarını belirterek, Kovid-19 nedeniyle kan stoklarının azaldığını kaydetti.

Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Musayev, şunları kaydetti:

"Kırklareli Valiliğimizin de desteği ile Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda 18-19 Aralık'ta ve 24-25 Aralık'ta kuracağımız çadırda kan bağışlarını kabul edeceğiz. Gönüllü vatandaşlarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum."