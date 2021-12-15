Lüleburgaz'da narkorehber eğitimleri sürüyor.

Kırklareli Valiliği himayelerinde yürütülen "Yalnız Değilsin, Birlikte Yeni Bir Hayat" Projesi kapsamında Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından eğitimler Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştiriliyor.

Öğretmen ve okul aile birlikleri başkanlarından oluşan bin 250 kişiye narkorehber eğitimi verildi. 5 gün 10 oturumda yapılan eğitimin son gününde İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem de katıldı.

Erdem, eğitimlerin ardından kurum temsilcilerine çiçek verdi.

Amatör spor kulüplerine maddi destek

Lüleburgaz ilçesinde amatör spor kulüplerine 211 bin 500 lira destek verildi.

Lüleburgaz Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçede farklı branşlarda faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine destekte bulunulduğu bildirildi.

Futbol, masa tenisi, basketbol, voleybol ve dövüş sporları dalında 14 farklı amatör spor kulübüne toplam 211 bin 500 lira destek verildiği belirtilen açıklamada, Kovid-19 salgını koşullarında uzun bir süre kapalı kalmak zorunda kalan amatör spor kulüplerine desteklerin devam edeceği kaydedildi.