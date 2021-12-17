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Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

17.12.2021 09:30
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valiliğince toplantı ve gösteri yürüyüşleri toplantısı yapıldı.

Kırklareli Valiliğince toplantı ve gösteri yürüyüşleri toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı başkanlığında Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, toplantı alanı, yeri, yürüyüş yeri ve güzergahı görüşüldü.

Toplantıda, 19 Aralık 2019 tarihli valilik makamının onayı ile yürürlükte olan, 2021 yılı içinde uygulanan Kırklareli toplantı ve gösteri yürüyüş güzergahları ile afiş ve pankart asılacak yerler, kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından alınan görüşler doğrultusunda 2022 yılı için de devam ettirilmesi karar verildi.

Sıfır Atık Projesi

Kırklareli Belediyesince Sıfır Atık Projesi kapsamında atık ilaç toplama noktaları oluşturuldu.

Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, evlerde kullanım ömrü dolan veya bozulmuş atık ilaçların kontrollü bir şekilde toplanabilmesi sağlanacak.

Bu kapsamda ilk etapta Esin, Duygu, Anıl, Gönül ve Deniz eczaneleri atık ilaç toplaması noktası olarak belirlendi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 5 köy ve bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Ahmetçe, Karakoç, Düzorman, Yörükbayırı ve Demircihalil köyleri ile Babaeski ilçesinin Gazi Kemal Mahallesi'ne 18 Aralık Cumartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Gazi Kemal Mahallesi'nde 08.30-17.00, köylerde ise 09.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların da söz konusu kesintinin yapılacağı saatlerde tedbir almaları istendiği yer alıyor.

Kırklareli'nden kısa kısa

Bekir Sıtkı Kocakundakçı, Kırklareli, Aralık, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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