Lüleburgaz'da ilkokul öğrencileri proje kapsamında Nevşehir'deki öğrencilere Kırklareli'nin yöresel ürünlerini gönderdi.
İstiklal İlkokulu öğrencileri, "Atmıyorum Hayata Katıyorum Projesi" kapsamın etkinlik düzenledi.
Öğrenciler kentin yöresel ürünlerini Nevşehir Merkez 30 Ağustos İlkokuluna gönderdi.
Proje ile okullar arası iletişimin güçlendirilmesi ve yerli malı kullanmanın önemine dikkat çekilmesinin amaçlandığı bildirildi.
Balıkçılar bilgilendirildi
Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki Karadenizli balıkçılar bilgilendirildi.
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balıkçılara, kırsal kalkınma destekleri kapsamında kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi hakkında bilgi verdi.
Açıklamada, bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA
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