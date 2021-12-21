Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Trakya Afet Gönüllüleri ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ahmet Dörtler'i makamında kabul etti.

Yüce, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek çalışmaları hakkında Dörtler'den bilgi aldı.

Dörtler, dernek üyelerine yönelik AFAD eğitimlerinin tamamlandığını belirtti.

Kadın temizlik işçisi ödüllendirildi

Lüleburgaz Kocasinan Mahallesi Muhtarı Esra Birol, mahallenin temizliğinde görev alan kadın temizlik işçisine ödül verdi.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık iki ay önce Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğünce Kocasinan Mahallesi'ndeki temizlik çalışmalarında görevlendirilen temizlik işçisi Gülümser Ant'ın sokakların temizliğinde gösterdiği özen kısa sürede vatandaşların dikkatini çekti.

Mahalle muhtarı Esra Birol, özverili çalışmaları nedeniyle Ant'a çeşitli hediyeler verdi.