Pınarhisar ilçesinde, "İstiklal yolu Mehmet Akif" tiyatro oyunu sahnelendi.

Pınarhisar Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan "İstiklal yolu Mehmet Akif" tiyatro oyunu, sanatseverlerle buluştu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen, Kutlay Akbal'ın yönetmenliğini gerçekleştirdiği tek perdelik oyunda, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazma süreci anlatıldı.

Oyunun ardından Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, oyunculara teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Talay, kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini belirtti.

Belediye başkanından "Aşı olun" çağrısı

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Aşı olun" çağrısında bulundu.

Altıntaş, yaptığı yazılı açıklamada, son haftalarda yeni varyantlarla birlikte Kovid-19 vakalarında artış gözlendiğini bildirdi.

Hastalık sürecinin daha rahat atlatılabilmesi için aşının büyük önem taşıdığını aktaran Altıntaş, vatandaşların tüm tedbirlere en iyi şekilde uyması gerektiğini belirtti.

Sırası gelen her vatandaşı aşılarını yaptırmaya davet eden Altıntaş, "Aşıya güveniyorum, bilime güveniyorum. Vaka sayılarındaki artışın önüne geçebilmek için lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Aşılarımızı yaptıralım. Ben de sıram geldiği gibi 3. doz aşımı oldum. Lütfen vatandaşlarımız da ihmal etmesin." ifadelerini kullandı.

Yol yapım çalışmaları

Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları başlatıldı.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı açıklamada, altyapı çalışmaları dolayısıyla bozulan yolların onarıldığını belirtti.

Özellikle doğal gaz altyapısı nedeniyle yollarda büyük tahribatların oluştuğunu ifade eden Talay, vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için yol yapım çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti.

Talay, altyapısı tamamlanan yolların yenilenmeye devam edileceğini belirtti.

Elektrik kesintisi

Babaeski ilçesinde 2 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçenin Cumhuriyet ve Dindoğru mahalleleri ile ilçeye bağlı Ağayeri ve Kuleli köylerine 23 Aralık Perşembe günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler Cumhuriyet ve Dindoğru mahallelerinde 11.00-16.00, Ağayeri ve Kuleli köylerinde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.